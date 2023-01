Avui podria resultar-te tot un desafiament concentrar-te a la feina. Donat l'aspecte en joc, podries distreure't amb facilitat. Tracta de prendre descansos freqüents per aclarir la ment. No t'estanquis en activitats socials com conversar o xatejar amb els teus amics. La disciplina podria resultar-te una mica difícil, però intenta-ho.

Taure

Podries decidir organitzar-te millor. L'alineació astral d'avui us està encoratjant a posar les coses en ordre. Podries desitjar acomodar els fitxers i retolar-los amb compte. O podries treballar a equilibrar els teus comptes. La teva ment estarà molt concentrada calculant números o fent el seguiment de les teves inversions. Bessons

Avui podries decidir aclarir certes coses amb algú. Potser han sorgit tensions amb un amic o company de feina. Podries sentir inhibició de compartir els teus pensaments, però no t'ho guardis tot. Si continues acumulant sentiments, el dia que esclatis les coses podrien sortir de la llera.

Cranc

Potser estàs travessant inconvenients que requereixen que prenguis inspiracions llargues i profundes. És probable que trobis formes d'ignorar els problemes a casa passant més temps a l'oficina. També hi ha problemes a l'oficina que podrien ser més complicats que els de casa teva. Aquesta situació us deixa molt poques opcions. Lleó