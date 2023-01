Actualitzada 19/01/2023 a les 06:37

Solo asesinatos en el edificio té una nova veïna il·lustre per a la temporada 3. La sèrie de Disney+ augmenta el seu repartiment de luxe amb el fitxatge de Meryl Streep, que se suma al ja confirmat Paul Rudd com a incorporació estel·lar per als nous capítols.Així ho ha anunciat Selena Gomez a Instagram, on ha compartit un vídeo amb la participació sorpresa de la nova companya de repartiment. Steve Martin i Martin Short, també presents en el mateix clip, es mantenen com a rostres principals al costat de la cantant i actriu.Es desconeix ara com ara el paper que interpretarà Streep, una actriu que compta amb una dilatada i prestigiosa trajectòria tant al cinema com a la televisió. El seu últim treball en una sèrie de ficció va ser el personatge de Mary Louise en la segona temporada de l’èxit d’HBO Big Little Lies. Quatre anys després torna al mateix mitjà amb un altre projecte de renom.Pel que fa a Paul Rudd, l’altre fitxatge estrella de Solo asesinatos en el edificio, el seu personatge ja va aparèixer en el capítol final de la temporada 2, on el popular Ant-Man de Marvel interpretava un actor de teatre. Jesse Williams, el recordat doctor Jackson Avery d’Anatomía de Grey, és una altra de les incorporacions anunciades per a aquesta nova temporada amb el personatge d’un documentalista interessat en el cas que investiguen els protagonistes. A més, Andrea Martin, que ja va participar en el segon lliurament en el paper de la perruquera de Charles, es guanya un lloc fix en el repartiment.Creada per Steve Martin juntament amb John Hoffman, i protagonitzada i produïda pel mateix Martin, Selena Gomez i Martin Short, la ficció segueix tres veïns de l’edifici Arconia de Manhattan que entaulen una amistat després d’investigar junts un assassinat a l’immoble.