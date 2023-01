Escalfant motors

Actualitzada 18/01/2023 a les 06:52

'THE LAS OF US' DEBUTA AMB ÈXIT D'AUDIÈNCIA





HBO Max va estrenar dilluns el primer episodi d'una de les sèries més esperades per a aquest 2023, The last of us. L'adaptació del famós videojoc es feia esperar amb ànsies per part dels usuaris, la qual cosa s'ha traduït en unes molt bones dades d'audiència en el primer dia d'emissió. Segons recull Deadline, la sèrie va arrencar la seva aventura atraient 4,7 milions d'espectadors sumant l'audiència lineal i la de l'streaming a través d'HBO Max. Aquest és el segon debut més exitós d'una sèrie de la plataforma des del 2010, tan sols per darrere de La casa del dragón, que va aconseguir la millor estrena de la història d'HBO Max, amb gairebé 10 milions d'espectadors. Si anem més enrere en el temps, el debut de la ficció apocalíptica només es veuria superat pel de Boardwalk Empire. El drama protagonitzat per Steve Buscemi es va estrenar el 2010 amb una audiència de 4,81 milions d'espectadors.

The Mandalorian, la sèrie de Disney+ que va crear un dels personatges més estimats de l’univers de Star Wars com és Grogu, escalfa motors amb el llançament del tràiler i del pòster de la tercera temporada. Un nou lliurament que ja ho té tot a punt per a l’estrena, l’1 de març vinent, quan podrem tornar a veure Pedro Pascal a la pell de Din Djarin, després de ser Joel a The last of us.Un cop vist l’aperitiu que va oferir El libro de Boba Fett sobre la trama del mandalorià i l’entrenament de Grogu, la sèrie principal és a punt de tornar amb noves històries. Després de treure’s el casc en l’últim lliurament, incomplint així una norma de la comunitat mandaloriana, Din Djarin haurà de buscar la redempció viatjant al planeta natal, Mandalore.El protagonista afronta aquest periple com a posseïdor del Sabre Fosc després d’arrabassar-l’hi a Moff Gideon. Una arma que diu que qui la guanyi en un combat just ha de governar Mandalore. D’aquesta manera, la travessia al seu planeta natal implica molt més que la cerca de la salvació.Jon Favreau continua com a showrunner i màxim responsable creatiu de The Mandalorian en aquesta etapa que ha de mostrar com la Nova República té problemes per mantenir la pau a la galàxia i que la població no derivi una altra vegada cap al costat fosc de la Força. L’equip creatiu el completen Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Colin Wilson i Kathleen Kennedy.