Amb l'aspecte en joc d'avui, podries estar concentrant-te a fer una bona impressió. Potser has d'assistir a una reunió de negocis important. Podries estar-te preocupant per presentar una actitud confiada. O potser vols començar una relació amb algú que acabes de conèixer. Podries sentir nervis mentre et prepares per sortir amb ell o ella. No et preocupis.

Taure

Amb la configuració celestial d'avui, tindreu entusiasme cap a un projecte personal. Potser estàs tractant daconseguir alguna cosa a casa teva. Podries estar planejant alguna remodelació o redecoració. Avui se t'acudiran idees meravelloses, així que intenta capturar-les mentre estiguin fluint. Bessons

Atesa l'alineació astral d'avui, podríeu rebre quantitats d'invitacions socials. Els amics cercaran la teva companyia. Podries tenir notícies d'un vell company d'estudis que es vol reunir amb tu. O potser algun antic amor us convida a sopar. Fins i tot els teus veïns podrien fer una festa i convidar-te a unir-te a un divertit grup. Obre el teu cor quant a comunicació amb els altres.

Cranc

Pren un rol més actiu a millorar la teva salut general. Potser et consideris víctima de certes coses i càrregues genètiques que et fan actuar de tal manera. Tingues present que tu ets qui governa el teu propi cos i qui crea el teu propi destí. Recorda que literalment ets el que menges. El teu cos necessita nutrients i vitamines per romandre saludable i feliç. Lleó