Nou 'thriller' a Disney+

Actualitzada 17/01/2023 a les 06:28

'MACHOS ALFA' TINDRÀ SEGONA TEMPORADA

Machos alfa té garantida la continuïtat a Netflix. La plataforma ha anunciat a través de tanques publicitàries instal·lades en diferents ciutats espanyoles que gravarà una segona temporada de la sèrie que protagonitzen Gorka Otxoa, Fele Martínez, Fernando Gil i Raúl Tejón. La ficció creada pels germans Alberto i Laura Caballero es va estrenar el 30 de desembre i no ha trigat a col·locar-se entre les sèries més vistes de Netflix en l'àmbit mundial. En la setmana del 2 al 8 de gener va ocupar la primera posició del rànquing espanyol i la vuitena en el rànquing global de parla no anglesa, amb 19 milions d'hores vistes. Machos alfa se centra en la història de quatre amics en la quarantena i la seva dificultat per a acceptar la nova era de la masculinitat. L'activitat laboral, les relacions de parella i, en general, tota la seva vida està fent un gir en el qual hauran d'adaptar-se als nous temps.

Disney+ ha llançat el primer teaser de la nova sèrie original espanyola de la plataforma, La chica invisible, inspirada en la trilogia homònima de novel·les de Blue Jeans, pseudònim de Francisco de Paula. Protagonitzada per Daniel Grao (HIT) i Zoe Stein (Mantícora), la ficció consta de vuit capítols que estaran disponibles completament al servei de streaming el 15 de febrer vinent.“Un pare i una filla estan involucrats en la investigació d’una adolescent assassinada en el pintoresc poble fictici de Cárdena, ambientat a Andalusia. Els dos es veuen obligats a deixar de costat les seves diferències i sucumbir a la seva tibant relació per poder resoldre un assassinat que sacseja un poble suposadament pacífic, on tots els habitants són sospitosos”, relata la sinopsi oficial de la sèrie creada per Norberto López Amado (Mar de plástico) i Aritz Moreno (Ventajas de viajar en tren).Els vuit episodis de la ficció prenen com a punt de partida la primera novel·la de la trilogia de Blue Jeans, La chica invisible, publicada el 2018, a la qual van seguir El puzle de cristal (2019) i La promesa de Julia (2020). A més dels esmentats Grau i Stein, formen part del repartiment Rebeca Matellán (La que se avecina), Pablo Gómez-Pando (Velvet) i els joves intèrprets Javier Córdoba, Marta Vallés i Hugo Welzel.