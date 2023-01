Escudella de Sant Antoni i Els Encants - Encamp

Actualitzada 17/01/2023 a les 06:29

El Pas de la Casa acull l’escudella de Sant Antoni. Tothom que vulgui podrà venir a emportar-se una ració d’aquest menjar tan tradicional. Els plats commemoratius de l’escudella d’enguany es poden adquirir a les oficines de Turisme o a la Valireta per un preu de vuit euros. També es podran comprar el dia de l’escudella.Hora: 13.30 h.El Pas de la Casa.Escudella popular de Sant Antoni a la Massana. A les 11 h, missa a la capella de Sant Antoni de la Grella. A les 12 hores, encants populars, i a les 13 hores, escudella popular a la plaça de les Fontetes.Aquesta activitat ens permet visitar d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el centre històric. Repassarem la història d’Andorra en el seu context. Farem referència al ric patrimoni històric, cultural, natural i artístic que trobarem al llarg de l’acurat recorregut escollit.Hora: 15 h.Andorra la Vella.Trobada del Club de lectura musical: Flamenca: Novela occitana del siglo XIII, a càrrec de David Sanz. Hora: 19.30 h.Andorra la Vella.Les pintures de la Roser Casanovas són un elogi a l’element de l’aigua com a font de vida tant per a l’existència de la natura com per a l’ésser humà.Andorra la Vella. Fins al 27 de gener del 2023.Exposició de pintura de Federico Renalías.. Ordino.Fins al 28 de gener del 2023.La mostra està formada per 65 obres procedents de la Fundació Vasarely d’Ais de Provença i de diverses col·leccions privades d’Andorra i França.Andorra la Vella. Fins al 29 de gener.El pintor Fernand Léger creà un nou llenguatge particular i vitalista que expressa la modernitat de la primera meitat del segle XX.Escaldes-Engordany. Fins al 18 de febrer.Exposició que rememora els 40 anys del personatge Johnny Roqueta, del dibuixant Rafael Vaquer, amb il·lustracions de les diferents motos del personatge així com algunes de les pàgines del còmic.La Massana.Fins al 28 de febrer.Tretze relats de dones ciclistes de tots els temps il·lustren petits grans moments de la relació de la dona amb les dos rodes des de final del segle XIX fins als nostres dies.ndorra la Vella.Fins al 30 de setembre.