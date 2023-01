Hi ha una línia molt prima entre ser interdependent i codependent. Tingues cautela quan estableixis una relació, ja sigui comercial o romàntica, amb algú amb qui estàs compartint responsabilitats en mantenir les línies de comunicació ben obertes. No continuïs amb la relació només per tenir on recolzar-te. L?aspecte en joc d?avui està suggerint que hi ha un gran desequilibri que crea malestar emocional i tensió quan algú fa molt més del que li correspon.