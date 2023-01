Estrenes sense treva

Actualitzada 16/01/2023 a les 06:45

Per tercer any consecutiu, els fans de The Walking Dead hauran de dir adeu a una sèrie de la franquícia. El 2021 va acabar World Beyond, creada de base com una experiència de dues temporades; el 2022 va arribar el torn de la ficció que ho va començar tot, que concloïa després d’onze lliuraments; i el 2023 viurem el tancament de Fear The Walking Dead, el primer spin-off de la saga televisiva. Així ho ha anunciat AMC en actualitzar l’estat de l’univers basat en l’obra de Robert Kirkman, que, malgrat aquesta traca d’acomiadaments, encara té molta guerra que donar en el futur.Així doncs, Fear the Walking Dead rubricarà el seu punt final amb una vuitena temporada que tindrà com a principal al·licient el retorn de Madison, que unirà forces amb Morgan en una missió final. La cancel·lació ha anat de bracet de l’anunci de la data d’estrena de la primera part del lliurament final, que arrencarà la seva emissió el 14 de maig, mentre que la segona i definitiva es podrà veure més endavant aquest mateix any. En segellar aquesta cita en el calendari, es produeix un efecte dominó, ja que Dead City, l’escissió centrada en Maggie i Negan, no veurà la llum a l’abril com s’havia apuntat inicialment.D’aquesta manera, la sèrie protagonitzada per Lauren Cohan i Jeffrey Dean Morgan, que situa els seus personatges en una Manhattan aïllada i assetjada pels caminants, s’estrenarà finalment en algun moment de juny, per la qual cosa l’emissió s’estendrà al llarg de l’estiu. Una vegada conclogui aquest retrobament, tocarà embarcar-se en una altra nova aventura de la mà de Norman Reedus, ja que The Walking Dead: Daryl Dixon serà la següent en el full de ruta de la franquícia. D’aquesta manera, AMC s’assegura quatre llançaments de la saga aquest 2023, comptant els dos de Fear the Walking Dead.