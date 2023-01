Amb la configuració astral d'avui podries actuar com a part pacificadora d'un conflicte. Podries intentar ajudar que dues parts oposades arribin a un acord. Potser dos companys de feina opinen diferent sobre alguna cosa. Podria haver-hi un conflicte sobre com manejar un projecte important. O hi podria haver dubtes sobre qui és superior a qui. Fes tot el possible per fer un diàleg positiu. A casa, la teva família podria estar lluitant per la teva atenció. Troba temps per satisfer les necessitats de cadascú.