Aposta per la nostàlgia

Actualitzada 15/01/2023 a les 06:49

La plataforma Paramount+ ha apostat per reviure clàssics del cinema i la televisió en diferents formats amb una visió més actual que qüestiona les narratives del passat. La maduració i el pas dels anys de personatges com Jean-Luc Picard de Star Trek, una nova generació molt més diversa del musical Grease i una mirada més justa als problemes mentals de la pel·lícula Atracció fatal són algunes de les apostes que la plataforma presentarà al llarg d’aquest any.“No hi ha dubte que els temps han canviat, que jo he canviat i que ja no soc la mateixa persona, i volia que la sèrie mostrés això, l’impacte del pas del temps i com Picard s’havia convertit en algú millor”, va expressar Patrick Stewart, protagonista de Star Trek: Picard en un dels panells organitzats per Paramount a la ciutat de Los Angeles. La història del personatge de Stewart arribarà al final aquest dimarts amb l’estrena de la tercera i última temporada.Paramount també li donarà una vida nova a les noies de les jaquetes roses de Grease (1978) amb la sèrie musical Grease: Rise of Pink Ladies, on l’experiència femenina de les adolescents de la dècada de 1950 prendrà protagonisme.“Desafortunadament les dones d’aquesta versió continuaran enfrontant-se als rumors que qüestionen la seva moralitat, però aquesta vegada ho faran de forma més diversa”, assegura la protagonista Marisa Davila.Així, el rang de problemàtiques que les joves desafiaran en la sèrie s’ha ampliat, a causa de la diversitat de gènere i racial que ha introduit la creadora, Annabel Oakes, a la història. “Volíem expandir el panorama i mostrar que en aquella època també hi havia gent llatina, persones asiàtiques i de la comunitat LGBT”, va dir Oakes en un altre dels panells, afegint que va arribar a aquestes conclusions després d’analitzar anuaris d’instituts dels EUA dels anys 50.Així mateix, el film Atracció fatal, protagonitzat el 1987 per Glenn Close i Michael Douglas, tindrà una nova versió en la sèrie homònima creada per Alexandra Cunningham. “Ara tenim una lent que ens fa veure diferent la pel·lícula original , i podem qüestionar-nos problemes com a malalties mentals o si Alex (la protagonista) és veritablement la dolenta de la història”, va expressar l’actriu Lizzy Caplan. Segons ella, la nova versió permet trencar amb la narrativa de “bons i dolents”, i explorar temes com la crisi de la mitjana edat, l’aïllament o la imatge pròpia.