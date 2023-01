Aneu amb compte que les vostres paraules diguin el que realment penses. L'aspecte celestial d'avui et podria inspirar a expressar algunes opinions fortes. Però també et podria resultar fàcil anar-te'n de boca. Tracta de no ofendre ningú amb el teu discurs. I assegura't que el teu cap o altres persones influents no s'ofenguin pel que has de dir.