Canvi de casa

Actualitzada 13/01/2023 a les 07:14

Aquesta setmana es coneixia que el mes vinent aterrarà a Andorra i a altres vuit països europeus SkyShowtime, el nou servei de streaming d’NBCUniversal, Sky i Paramount Global. Una plataforma que suma un al·licient més a aquest desembarcament: l’adquisició de 21 títols europeus d’HBO Max que s’havien quedat sense plataforma.Entre aquestes sèries cal destacar quatre ficcions espanyoles: Todo lo otro, Foodie Love, Sin novedad i Por H o por B, originals d’HBO al país veí que havien estat eliminades del catàleg de la companyia de Warner Bros. Discovery, i que ara formaran part de l’oferta exclusiva de la nova SkyShowtime. S’inclourà, a més, la segona temporada de Por H o por B, la comèdia urbana escrita i dirigida per Manuela Burló, que va ser cancel·lada amb els nous capítols ja rodats.L’acord inclou fins a 168 episodis de ficció local repartits en aquestes 21 ficcions ja esmentades. El gruix de títols són sèries ja estrenades a la plataforma original, però també s’afegiran tres noves sèries la producció de les quals ja ha finalitzat i que s’estrenaran en l’àmbit mundial com a SkyShowtime Originals al llarg del 2023: ID (Finlàndia i Suècia), The Winner (República Txeca i Eslovàquia) i Warszawianka (Polònia). Entre els títols més populars que han trobat nova finestra d’emissió hi ha sèries d’estrena recent com Beartown (Suècia), Beforeigners (Noruega), Kamikaze (Dinamarca), Lust (Suècia) i The Informant (Hongria).SkyShowtime tindrà l’opció d’adquirir els drets de qualsevol sèrie renovada, així com la d’encarregar noves temporades.Czech it Out! (República Txeca), Hackerville (Romania), One True Singer (Romania), Pray, Obey, Kill (Suècia), Ruxx (Romania), Success (Croàcia), The Sleepers (República Txeca), Tuff Money (Romania) i Welcome to Utmark (Noruega) completen la llista d’adquisicions.