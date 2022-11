La saga continua

Actualitzada 16/11/2022 a les 06:32

ELLEN POMPEO DEIXA 'ANATOMÍA DE GREY'

Pocs intèrprets aconsegueixen estar gairebé dues dècades a la pell del mateix personatge. És el cas d’Ellen Pompeo (foto), que amb la dinovena temporada d’Anatomía de Grey ha sumat 17 anys en el paper de la protagonista. Però tot acaba, i l’actriu ha decidit penjar la bata en els nous episodis de la sèrie. A l’agost, diversos mitjans dels EUA es feien ressò de la possible sortida de Pompeo, afirmant que no es deixaria veure tant a la nova temporada. Ara, ja hi ha data d’estrena per al seu comiat. Tal com recull Deadline, la protagonista dirà adeu com a personatge principal en el setè episodi de la dinovena temporada, I’ll Follow the Sun, que s’estrena el 23 de febrer als Estats Units. L’excusa per justificar l’abandonament serà que Meredith Grey canviarà Seattle per Boston. Amb tot, Pompeo no marxarà del tot, ja que continuarà posant la veu en off en els capítols restants, i exercint de productora executiva. Pocs intèrprets aconsegueixen estar gairebé dues dècades a la pell del mateix personatge. És el cas d’Ellen Pompeo (foto), que amb la dinovena temporada d’Anatomía de Grey ha sumat 17 anys en el paper de la protagonista. Però tot acaba, i l’actriu ha decidit penjar la bata en els nous episodis de la sèrie. A l’agost, diversos mitjans dels EUA es feien ressò de la possible sortida de Pompeo, afirmant que no es deixaria veure tant a la nova temporada. Ara, ja hi ha data d’estrena per al seu comiat. Tal com recull Deadline, la protagonista dirà adeu com a personatge principal en el setè episodi de la dinovena temporada, I’ll Follow the Sun, que s’estrena el 23 de febrer als Estats Units. L’excusa per justificar l’abandonament serà que Meredith Grey canviarà Seattle per Boston. Amb tot, Pompeo no marxarà del tot, ja que continuarà posant la veu en off en els capítols restants, i exercint de productora executiva.

Paramount+ acaba de llançar el primer avanç de 1923, el segon spin-off de Yellowstone, la sèrie protagonitzada per Kevin Costner que arrasa entre el públic dels Estats Units. Per a aquesta segona ficció derivada –la primera va ser la preqüela 1883, estrenada a final de 2021–, l’actor de Ballant amb llops cedeix el protagonisme a altres dues veteranes estrelles de Hollywood, Harrison Ford i Helen Mirren, que ja es deixen veure en els papers de Jacob i Cara, respectivament.“1923, el pròxim lliurament de la història de la família Dutton, presentarà una nova generació liderada pel patriarca Jacob (Harrison Ford) i la matriarca Cara (Helen Mirren). La sèrie s’ambientarà a principi del segle XX, quan les pandèmies, la sequera històrica, la fi de la prohibició i la Gran Depressió s’estenen per tot l’Oest muntanyenc”, apunta Paramount+ en la sinopsi oficial de la ficció.“La violència sempre ha perseguit aquesta família. Ens ha seguit des de les terres altes escoceses fins a Dublín, i ens ha seguit fins aquí. I allà on no ens segueix, nosaltres la busquem”, s’escolta en l’avanç, que també fixa l’estrena de la sèrie per al 19 de desembre.Taylor Sheridan, cocreador de Yellowstone i creador de 1883, signa aquesta nova gran aposta de Paramount+, plataforma que planeja el seu pròxim aterratge a Europa sota el nom de SkyShowtime i amb els continguts d’NBC­Universal, Sky i Paramount Global com a principal reclam. Entre la seva oferta destaca el biopic sobre l’actor i cantant Miguel Bosé, que ja es pot veure en l’àmbit internacional.