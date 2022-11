Concert ‘Continente 27’, a càrrec del pianista, intèrpret i compositor Chico Pérez

Actualitzada 16/11/2022 a les 06:37

El pianista, intèrpret i compositor de Jaén Chico Pérez oferirà un concert a Sant Julià de Lòria, organitzat per l’ambaixada d’Espanya a Andorra amb el copatrocini del comú de Sant Julià de Lòria.Hora: 20.30 h.Sant Julià de Lòria.Projecció del film Un monde, de Laura Wandel. Nora entra en primària i poc després descobreix l’assetjament que sofreix el seu germà gran, Abel.Hora: 21 h.Andorra la Vella.Per conèixer les noves tendències de tardor i hivern sobre maquillatge, moda i estilisme, i aprendre a treure’n profit. Amb Lourdes Martín. Hora: 19.30 h a 21 h.Escaldes-Engordany.T’agradaria fer més coses però no les fas per vergonya? No saps com dir certes coses als pares? Vine a la sessió de coaching en grup que organitzem amb Activa’t Coaching a l’Espai Jovent d’Escaldes-Engordany.Hora: 17 h.Escaldes-Engordany.800 anys de la Trobada de Canòlich. Música de prop amb Cesc i amb Miki Núñez. Visita les aules de tercer i quart d’ESO de les escoles del Principat. Escoltar, cantar i dialogar amb l’artista.Exposició de les obres de les artistes convidades a les XIII Jornades Tèxtils i de Puntaires: Montserrat Duran Muntadas, Francesca Poza, Cristina Vallejo i l’Associació de Puntaires de les Comarques de Girona. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 17 de novembre.L’associació grup de creació la Xarranca, amb l’objectiu de promocionar l’art a Andorra i als seus creadors/es, engega la tercera edició del Circul’Art, projecte que et permetrà gaudir a casa, oficina, estament públic de quatre obres d’art, una cada trimestre.Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 18 de novembre.Celebracions és una veritable festa per a tots els sentits, ja que us porta a través de les diverses tradicions i festivitats a celebrar el pas de la vida. L’exposició presenta una barreja única de colors i pinzellades, que representen diferents motius festius des d’un punt de vista abstracte.Edifici sociocultura l’Estudi. Ordino.Fins al 30 de novembre.Una exposició fruit del recorregut al llarg de la producció de l’artista Eve Ariza, des dels seus inicis fins a l’exhibició de les darreres obres inèdites. La col·lecció abraça un ampli període de vida i de múltiples disciplines a fi de captar la riquesa de la producció de l’artista. Espai Caldes. Escaldes-Engordany.Fins al 14 de gener.Així és el cos nu, un cos que hem fotografiat amb els alumnes de segon curs de fotografia amb la intenció de veure aquest cos des de diferents vessants: fragmentat, en moviment, amb imatges que el vesteixen, creant noves formes, fusionant-lo amb la natura, etc.Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 9 de desembre.Nascut a Greensburg, Pennsilvània, l’any 1946 Bruce Weber és un dels fotògrafs més influents i amb més prestigi del món.Galeria Alta. La Massana.