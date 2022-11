Berto prepara sèrie

Actualitzada 15/11/2022 a les 06:26

Berto Romero prepara el retorn a Movistar Plus+ amb una nova sèrie creada per ell mateix. Després de l’èxit de Mira lo que has hecho, la comèdia que es va allargar durant tres temporades i que encara avui dia segueix sent considerada una de les millors de la plataforma, el còmic acaba d’iniciar els enregistraments d’aquesta segona aventura de ficció de la mà d’El Terrat, la productora d’Andreu Buenafuente.Així ho va informar ahir el mitjà especialitzat VerTele, que va recordar que els plans d’aquesta nova producció venen de lluny. En aquest sentit, al juny ja es va saber que Berto Romero estava llest per presentar el projecte, i a principi de setembre, durant el FesTVal de Vitòria, fonts de Movistar Plus+ van assegurar que estava a punt de tancar-se un acord. Ara, s’ha sabut que les gravacions tot just acaben de començar.Ara com ara, no se sap res d’aquesta nova ficció. La plataforma guarda el secret des de fa mesos, conscient que pot ser una de les seves pròximes grans apostes. És de suposar, pel perfil i el to de Berto Romero, que sigui una història en la qual predomini l’humor. En tot cas, minuts després de la publicació de la notícia per part de VerTele, el mateix Berto va anunciar als seus seguidors de Twitter que ja està preparant un nou projecte, sense revelar que es tracta d’una sèrie.Aquesta nova ficció suposa el retorn de l’humorista a Movistar Plus+, i un nou projecte d’El Terrat per a la plataforma, després del final, el desembre del 2021, de Late Motiv, el programa d’Andreu Buenafuente en què el còmic era col·laborador habitual. Mentre a Movistar s’ha produït un viratge cap a un entreteniment que no inclou la sàtira política, durant aquest any Buenafuente i Berto han “canviat” de plataforma per traslladar el seu programa radiofònic Nadie sabe nada a HBO Max.