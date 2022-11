'Your Honor', al gener

Actualitzada 14/11/2022 a les 07:15

La segona (i última) temporada del drama de Showtime Your Honor, protagonitzada i produïda per Bryan Cranston (Breaking Bad), estarà disponible a Movistar Plus+ al gener, de manera simultània a l’estrena als EUA. Així ho ha anunciat la plataforma per mitjà d’un comunicat, on ressalta que el primer lliurament “es va coronar com un dels millors debuts a Showtime”. Inicialment, l’estrena estava prevista per a l’11 de desembre.Your Honor està protagonitzada per Cranston en el paper de Michael Desiato, un respectat jutge de Nova Orleans l’honrada vida del qual es descarrila quan el seu fill adolescent mata accidentalment al fill del capo criminal Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg) i es fuga. Això desencadena un joc de mentides, enganys i eleccions impossibles. La nominada a l’Emmy Hope Davis (Love Life) interpreta l’esposa de Jimmy, Gina, que a vegades és més perillosa i impulsiva que el seu propi marit; mentre que Isiah Whitlock Jr. (The Wire) es posa en la pell de Charlie, un polític local i el millor amic de Michael.Rosie Perez, Margo Martindale i Amy Landecker tornen com a estrelles convidades. Martindale interpreta la senadora Elizabeth Guthrie, la mare de la difunta esposa de Desiato i un dels últims vincles amb la seva vida anterior.Landecker dona vida a la detectiu Nancy Costello, que s’ha vist compromesa per la seva amistat amb Desiato i no desistirà fins a destapar tota la veritat. Per part seva, Pérez interpreta Olivia Delmont, una carismàtica assistent del fiscal dels Estats Units.Your Honor, produïda per CBS Studios en associació amb King Size Productions, està basada en la sèrie israeliana Kvodo, creada per Ron Ninio i Shlomo Mashiach.A més a més, cal recordar que aquesta producció també té en marxa un remake a l’Estat espanyol a càrrec d’Atresmedia.