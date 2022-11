Conferència Posthistòria. Realitat i identitat en l’era d’internet, a càrrec d'Almudena Hernando

Actualitzada 14/11/2022 a les 07:17

Dins el procés històric s’han identificat dues fases culturals diferents: la Prehistòria, caracteritzada por l'oralitat, i la Història, associada a l’escriptura com a mode de representació de la realitat. Amb l’ús massiu d’internet ha començat una nova fase històrica, la Posthistòria, caracteritzada per un mode diferent d’entendre la persona i de construcció i relació amb la realitat. Hora: 19 h.Sala d’actes del Comú. Escaldes-Engordany.Un diàleg des de la física quàntica a la filosofia, amb Sònia Fernàndez-Vidal i Sergi Valdés. Aquesta sessió es gravarà. Si no vols ser visible al vídeo, indica-ho a la pregunta quan et registris. Hora: De 19.30 a 21 h.Hotel Roc Blanc Holistic Wellness. Escaldes-Engordany.Inauguració, i conferència plenària: Reptes i paradoxes de l’educació al segle XXI: és l’educació el camí de la llibertat? Dra. Martina Marquilló i Larruy, [BGM1] professora universitària emèrita en Ciències del Llenguatge i Didàctica de les Llengües, Universitat Lumière Lyon 2 & Laboratoire ICAR - UMR 5191 Labex ASLAN. Horari: de 18 h a 21 h.Sala d'actes de MoraBanc. Andorra la Vella.Exposició de les obres de les artistes convidades a les XIII Jornades Tèxtils i de Puntaires: Montserrat Duran Muntadas, Francesca Poza, Cristina Vallejo i l’Associació de Puntaires de les Comarques de Girona. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 17 de novembre.L’associació grup de creació la Xarranca, amb l’objectiu de promocionar l’art a Andorra i als seus creadors/es, engega la tercera edició del Circul’Art, projecte que et permetrà gaudir a casa, oficina, estament públic de quatre obres d’art, una cada trimestre.Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 18 de novembre.Celebracions és una veritable festa per a tots els sentits, ja que us porta a través de les diverses tradicions i festivitats a celebrar el pas de la vida. L’exposició presenta una barreja única de colors i pinzellades, que representen diferents motius festius des d’un punt de vista abstracte.Edifici sociocultura l’Estudi. Ordino.Fins al 30 de novembre.Una exposició fruit del recorregut al llarg de la producció de l’artista Eve Ariza, des dels seus inicis fins a l’exhibició de les darreres obres inèdites. La col·lecció abraça un ampli període de vida i de múltiples disciplines a fi de captar la riquesa de la producció de l’artista. Espai Caldes. Escaldes-Engordany.Fins al 14 de gener.Així és el cos nu, un cos que hem fotografiat amb els alumnes de segon curs de fotografia amb la intenció de veure aquest cos des de diferents vessants: fragmentat, en moviment, amb imatges que el vesteixen, creant noves formes, fusionant-lo amb la natura, etc.Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 9 de desembre.Nascut a Greensburg, Pennsilvània, l’any 1946 Bruce Weber és un dels fotògrafs més influents i amb més prestigi del món.Galeria Alta. La Massana.Fins al 16 de desembre.