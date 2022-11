Disney+, nous plans

Actualitzada 13/11/2022 a les 07:03

Disney+ ha posat data aquesta setmana a l’arribada del seu nou servei de subscripció amb anuncis, que estarà disponible als Estats Units a partir del pròxim 8 de desembre per 7,99 dòlars, enfront dels 10,99 dòlars mensuals que costarà el pla Premium sense publicitat. Ara com ara, Disney+ mantindrà els plans de subscripció disponibles Europa tal com estaven: el mensual, amb accés a títols de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Star i National Geographic, el preu del qual és de 8,99 euros; i l’anual, que ofereix el servei d’aquests canals per un pagament únic de 89,90 euros.Aquest servei de contingut en streaming es pot veure en diferents dispositius (mòbils, televisors, tauletes, etc.), en fins a quatre pantalles alhora, i ofereix suport per a fins a set perfils diferents, així com la possibilitat de descarregar sèries o pel·lícules. No obstant això, la companyia porta mesos treballant en un nou pla Bàsic amb publicitat que, tal com va avançar a l’agost, tindria un preu mensual de 7,99 dòlars, enfront dels 10,99 dòlars que costarà el pla sense anuncis.Ara, Disney+ ha anunciat que implementarà aquest nou format a partir del pròxim 8 de desembre, quan començaran a conviure tots dos plans als EUA: Disney+ Basic serà el que contingui anuncis, mentre que Disney+ Premium, que també tindrà la opció de contractació anual (per 109,99 dòlars), no tindrà aquestes interrupcions publicitàries.Disney no ha especificat si introduirà aquests canvis a nivell global ni quan ho farà, ja que únicament ha detallat quins seran els nous preus dels seus diferents plans de subscripció als Estats Units. Cal recordar que, segons les últimes informacions de l’editor de MacRumors Steve Moser, aquest nou pla amb anuncis prescindirà de dos de les característiques més populars del servei en streaming, SharePlay i FaceTime.