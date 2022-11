Concert benèfic cor rock i black thursday

Actualitzada 13/11/2022 a les 07:48

Degustació de les especialitats de cada estand participant, amb totes les begudes incloses. Hora: 13.30 h.Ordino.Taller de pintura per participar al disseny d’una tassa. Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Activitat familiar. A partir de 4 anys amb reserva prèvia. Hora: 11 h i 12 h.. Escaldes-Engordany.No et perdis els 90 expositors del mercat de roba i complements de segona mà dels Pirineus!La Massana.L'entitat solidària encampada Caritas Parroquial organitza un concert benèfic amb el Cor Rock d'Andorra i la banda musical Black Thursday per recaptar fons per als programes socials que duu a terme. Hora; 19 h.Encamp.Així és el cos nu, un cos que hem fotografiat amb els alumnes de segon curs de fotografia amb la intenció de veure aquest cos des de diferents vessants: fragmentat, en moviment, amb imatges que el vesteixen, creant noves formes, fusionant-lo amb la natura, etc.Andorra la Vella. Fins al 9 de desembre.Nascut a Greensburg, Pennsilvània, l’any 1946 Bruce Weber és un dels fotògrafs més influents i amb més prestigi del món.La Massana. Fins al 16 de desembre.Exposició de les obres de les artistes convidades a les XIII Jornades tèxtils i de puntaires: Montserrat Duran Muntadas, Francesca Poza, Cristina Vallejo i l’Associació de Puntaires de les Comarques de Girona.Escaldes-Engordany. Fins al 17 de novembreL’associació grup de creació la Xarranca, amb l’objectiu de promocionar l’art a Andorra i als seus creadors/es, engega la tercera edició del Circul’Art, projecte que et permetrà gaudir a casa, oficina, estament públic de quatre obres d’art, una cada trimestre.Fins al 18 de novembre.Celebracions és una veritable festa per a tots els sentits, ja que us porta a través de les diverses tradicions i festivitats a celebrar el pas de la vida. L’exposició presenta una barreja única de colors i pinzellades, que representen diferents motius festius des d’un punt de vista abstracte.Ordino. Fins al 30 de novembre.Una exposició fruit del recorregut al llarg de la producció de l’artista Eve Ariza, des dels seus inicis fins a l’exhibició de les darreres obres inèdites. La col·lecció abraça un ampli període de vida i de múltiples disciplines a fi de captar la riquesa de la producció de l’artista.Escaldes-Engordany. Fins el 14 de gener.