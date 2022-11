Potser et resultarà difícil complir amb alguna tasca avui. La teva ment es pot sentir fragmentada. Pot ser difícil enfocar-se. Si aquest és el cas, no et preocupis gaire per això. Potser és l'Univers qui et diu que no passa res per no centrar-s'hi. Mantingues les coses lleugeres i despreocupades. No hi ha necessitat d'estressar-se per alguna cosa que només existeix.