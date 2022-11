El nou 'Succession'

Actualitzada 12/11/2022 a les 07:33

Movistar Plus+ ha anunciat l’inici de la producció de Galgos, la nova sèrie original. Una producció que, per la seva temàtica i concepte, portarà al cap el referent evident de Succession. Produïda per Buendía Estudios, la sèrie és un drama empresarial i familiar que té com a protagonista la família Somarriba i el Grupo Galgo, un gegant de l’alimentació especialitzat en dolços que ha vist créixer tres generacions. Però la crisi del sector, la pressió de les marques blanques, les noves normatives per a una alimentació més sana i el possible tancament de la fàbrica més antiga del grup desencadenen un conflicte familiar.“És ara quan la lleialtat, l’amor, la confiança i la família hauran d’enfrontar-se a la traïció, l’egoisme, el control i l’engany”, destaca Movistar Plus+ sobre una ficció que compta amb un repartiment coral encapçalat per Adriana Ozores, Óscar Martínez, Marcel Borràs, Patricia López Arnaiz, María Pedraza, Jorge Usón, Francesco Carril i Luis Bermejo, entre d’altres.Ozores i Martínez es posen a la pell dels germans Carmina i Emilio Somarriba, hereus del Grup Galgo. Un context complicat i la manca de lideratge d’Emilio, president de l’empresa des que va morir el seu pare, fan que la corporació no passi pel seu millor moment. Gonzalo Díaz, marit de Carmina, després de molts anys treballant al costat d’Emilio, té els seus propis plans per al grup, però una decisió sobtada i inesperada de Carmina provocarà un terratrèmol familiar i empresarial que afectarà també els seus fills, Blanca, Guzmán, Jimena i Julián. La lluita pel poder els anirà separant i Carmina haurà de triar entre salvar l’empresa o la seva família.Félix Viscarret (No mires a los ojos) i Nelly Reguera (La voluntaria) són els directors del projecte. El rodatge es va iniciar al setembre i es prolongarà fins a final d’aquest any.