Contra les violències masclistes: cultura feminista

Actualitzada 12/11/2022 a les 07:27

L’Ensemble Baroque de Toulouse arriba a Andorra amb l’ambaixada de França a Andorra per actuar al cicle Cambra Romànica.Hora: 17 h.Canillo.11 h: taller Pornografies versus sexualitat saludable: com recuperar el plaer compartit.18 h: presentació del llibre La revuelta de las putas, d’Amèlia Tiganus, supervivent de la prostitució i activista, és una veu referent en la lluita pels drets de les dones i les nenes.Andorra la Vella.Una mirada cap a la generació dels avis i les àvies. Les seves músiques, les seves maneres de fer per ser conscients que no hi ha tantes diferències; que la forma ha pogut canviar però en el fons els anhels i els desitjos continuen sent gairebé els mateixos. Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.Degustacions i venda de productes gastronòmics al Pati i Era Rossell. Gastrolabs a la sala La Buna, amb tallers i tastos. Hora: de 16 a 21 h.Actuació castellera amb els Castellers d’Andorra i els Malfargats de Pallars. Hora: 16.30 h.. Andorra la Vella.Experimenta la màgia íntimament a escassos centímetres dels teus ulls; la fantasia i la il·lusió se superposen amb la realitat. Deixa volar els somnis. Hora; 18.30 h.Andorra la Vella.Hem trobat una caixa misteriosa al pont d’Engordany. Tots junts l’obrirem i descobrirem quins secrets amaga. Hora: de 10.30 a 12.30 h.Escaldes-Engordany.El mercat de segona mà és una iniciativa de l’escola que aquest any s’emmarca en la Setmana europea de prevenció de residus, i que té com a objectius conscienciar l’alumnat sobre la importància de la reutilització. Jocs infantils i venda de xocolata amb xurros.Hora: 10 h.Andorra la Vella.Taller grupal presencial on tindrem l’oportunitat de poder descriure qui som. Hora: de 10 a 14 h.Escaldes-Engordany.Isa Requena oferirà un taller de scrapbooking que tindrà com a temàtica el Nadal. Serà un taller molt pràctic per aprendre les aplicacions d’aquesta tècnica i veure els resultats d’un objecte que cadascú decorarà al seu gust. Hora: 16 h.. Encamp.