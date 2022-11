Novetats a 'Andor'

Actualitzada 11/11/2022 a les 07:26

La sèrie de l’univers Star Wars Andor, de Disney+, canviarà d’equip de cara a la seva segona i última temporada. Segons ha informat el creador de la ficció, Tony Gilroy, els nous capítols es començaran a gravar el 21 de novembre vinent amb un nou grup creatiu darrere de les càmeres.En aquest sentit, va Gilroy va precisar que Ariel Kleiman, Janus Metz i Alonso Ruizpalacios assumiran la direcció dels últims 12 episodis de la sèrie. A més, Donen Gilroy i Beau Willimon tornaran a redactar els guions, una tasca en la qual estaran acompanyats pel nouvingut Tom Bissell, que és “un gran fan de la saga Star Wars”, segons ha assegurat el creador.El nou equip substitueix en els seus llocs Toby Haynes, Susanna White i Benjamin Caron, que es van repartir els 12 capítols que conformen la primera temporada d’Andor, que està encara emetent-se a Disney+.Tony Gilroy ha avançat tots aquests detalls en una entrevista amb Collider, en la qual també ha volgut desgranar alguns detalls sobre la temporada final, la trama de la qual ocorrerà cinc anys després dels esdeveniments que estan tenint lloc a la primera tanda d’episodis. D’aquesta manera, es podrà enllaçar aquesta història amb la que es relata al film Rogue One: una historia de Star Wars.D’altra banda, el creador d’Andor ha explicat, així mateix, que també hi haurà canvis en el repartiment, perquè alguns dels personatges no sobreviuran a la primera temporada, en la qual participen els actors Diego Luna, Stellan Skarsgard, Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Duncan Pow, Adria Arjona, Fiona Shaw, Kyle Soller, Denise Gough, Elizabeth Dulau, Faye Marsay i Varada Sethu. De moment només s’ha confirmat la permanència de Diego Luna i Stellan Skarsgard, protagonistes de la reeixida sèrie de ciència-ficció.