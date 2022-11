‘Buffalo Bill a Barcelona’

Actualitzada 11/11/2022 a les 07:28

61a Temporada de teatre d’Andorra la Vella.Raquel Sans, periodista i presentadora del telenotícies de TV3, puja a l’escenari per fer-li una entrevista pòstuma al llegendari cowboy. Hora: 20.30 h.Andorra la Vella.Un viatge musical en què ritme, veu i guitarra es dilueixen en atmosferes exquisides. Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Degustacions i venda de productes gastronòmics al Pati i Era Rossell. Gastrolabs a la sala La Buna, amb tallers i tastos. Hora: de 16 a 21 h.Taller Com viure sense violència sexual entre la pornografia i la prostitució, amb Lucía Nieto, sociòloga.Hora. 19 h.Andorra la Vella.Exposició de les obres de les artistes convidades a les XIII Jornades tèxtils i de puntaires: Montserrat Duran Muntadas, Francesca Poza, Cristina Vallejo i l’Associació de Puntaires de les Comarques de Girona.Escaldes-Engordany.Fins al 17 de novembreL’associació grup de creació la Xarranca, amb l’objectiu de promocionar l’art a Andorra i els seus creadors, engega la tercera edició del Circul’Art, projecte que et permetrà gaudir a casa, oficina o estament públic de quatre obres d’art, una cada trimestre.Andorra la Vella.Fins al 18 de novembre.Exposició fotogràfica del segon curs del taller de fotografia.Andorra la Vella.Fins al 9 de desembreConferència a càrrec de Charline Bony, historiadora i membre de l’equip de producció del museu. Hora: 19 h.Escaldes.Aprendrem a sentir, identificar, nombrar i alliberar les nostres emocions. Hora: 19.30 h.Escaldes-Engordany.Conferència amb Bernard Devau, doctor en ecologia aplicada, i Àngels Mach, presidenta de la SAC. Hora: de 19 a 20.30 h.Canillo.No et perdis els noranta expositors del mercat de roba i complements de segona mà dels Pirineus!Hora: de 16 a 19 h.La Massana.