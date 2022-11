Indiana Jones, a Disney+

Actualitzada 10/11/2022 a les 07:14

Ni tan sols sabem com es dirà el cinquè (i últim) lliurament cinematogràfic d’Indiana Jones, però Disney ja estaria preparant la que podria ser una nova incursió televisiva del personatge. Segons informa Variety, la companyia estaria planejant ampliar l’univers de la popular saga d’aventures amb una sèrie per a Disney+.El projecte es troba encara en una fase molt embrionària, i ni tan sols s’hauria triat encara un showrunner, per la qual cosa es desconeix si la sèrie seria una preqüela o un spin-off de la lucrativa franquícia protagonitzada per Harrison Ford, o si estarà vinculada directament o indirectament amb la nova pel·lícula per aprofitar la seva més que previsible tirada en taquilla.El que sí que sembla clar és que no estarà centrada, per dir-ho d’alguna manera, en l’últim Indiana Jones, perquè Ford ja ha declarat que després del cinquè film de la saga, que s’estrenarà al llarg del 2023, no tornarà a interpretar el personatge. A més, fonts de Disney afirmen que estan explorant diverses opcions per mantenir la franquícia, que podria incloure tant una sèrie com noves pel·lícules. Es tracta d’una estratègia similar a la que Disney ha seguit amb l’univers cinematogràfic de Marvel o Star Wars, utilitzant marques més que conegudes mundialment per donar-li una empenta a la seva plataforma de streaming.Si finalment el projecte acaba prosperant, no seria la primera vegada que Indiana Jones fa el salt a la televisió. Entre el 1992 i el 1993, ABC va emetre The Young Indiana Jones Chronicles, una ficció que després va arribar a altres països i que va estar protagonitzada per Sean Patrick Flanery i Corey Carrier en el paper del jove arqueòleg en dues etapes diferents de la seva vida. La ficció va durar dues temporades, va tenir quatre episodis especials i, a més, va comptar amb un petit cameo de Harrison Ford.