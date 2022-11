'La ciudad que me estremeció'

Actualitzada 10/11/2022 a les 07:18

Concert de guitarra flamenca i degustació de productes ibèrics. Selecció d’Ana Cerezo. Hora: 20.30 h.Andorra la Vella.Sessió de deep house. Hora: 19.30 h.. Andorra la Vella.Presentació d’una novel·la d’encontres i aprenentatges de l’escriptora resident al país Maria Campillo. Amb la participació de l’autora i Hydé Vila. Hora: 19 h.Andorra la Vella.Club de lectura de les valls del nord. Hora: 20.30 h.La Massana.Conferència a càrrec de Charline Bony, historiadora i membre de l’equip de producció del museu. Hora: 19 h.Escaldes.Aprendrem a sentir, identificar, nombrar i alliberar les nostres emocions. Hora: 19.30 h. Hotel RocEscaldes-Engordany.Conferència amb Bernard Devau, doctor en ecologia aplicada, i Àngels Mach, presidenta de la SAC. Hora: de 19 a 20.30 h.Canillo.Així és el cos nu, un cos que hem fotografiat amb els alumnes de segon curs de fotografia amb la intenció de veure aquest cos des de diferents vessants: fragmentat, en moviment, amb imatges que el vesteixen, creant noves formes, fusionant-lo amb la natura, etc.Andorra la Vella. Fins al 9 de desembre.Nascut a Greensburg, Pennsilvània, l’any 1946, Bruce Weber és un dels fotògrafs més influents i amb més prestigi del món.La Massana. Fins al 16 de desembre.Exposició de les obres de les artistes convidades a les XIII Jornades tèxtils i de puntaires: Montserrat Duran Muntadas, Francesca Poza, Cristina Vallejo i l’Associació de Puntaires de les Comarques de Girona.Escaldes-Engordany. Fins al 17 de novembreL’associació grup de creació la Xarranca, amb l’objectiu de promocionar l’art a Andorra i els seus creadors, engega la tercera edició del Circul’Art, projecte que et permetrà gaudir a casa, oficina o estament públic de quatre obres d’art, una cada trimestre.Andorra la Vella. Fins al 18 de novembre.Celebracions és una veritable festa per a tots els sentits, ja que us porta a través de les diverses tradicions i festivitats a celebrar el pas de la vida. L’exposició presenta una barreja única de colors i pinzellades, que representen diferents motius festius des d’un punt de vista abstracte.Ordino. Fins al 30 de novembre.