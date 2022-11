La manca de comunicació i potser fins i tot fredor per part d'una amistat podria fer que sorgeixin les teves inseguretats i que et preguntis si aquesta persona encara es preocupa per tu. No et preocupis. Aquesta persona se sent molesta, però no pas amb tu. Pot estar massa preocupada pels seus assumptes per comprendre el problema. Aguanta aquí i estaran en contacte de nou quan estigui llesta.