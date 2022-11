Èxits amb continuïtat

Actualitzada 09/11/2022 a les 07:03

Netflix va anunciar ahir que un dels seus grans èxits d’aquest any, Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer, tindrà dues temporades més, que estaran centrades en altres assassins en sèrie que “han impactat la societat”. A més, El Vigilante, l’altra sèrie creada per Ryan Murphy i Ian Brennan, tindrà una segona temporada.“El públic no pot apartar la mirada de Monstruo i El Vigilante. L’equip creatiu de Ryan Murphy i Ian Brennan són narradors magistrals que han captivat el públic de tot el món”, va afirmar Bela Bajaria, la directora de televisió global de Netflix, en un comunicat. “La força d’aquestes dues sèries es deu a la característica veu de Ryan, que ha causat un gran impacte, i estem encantats de continuar narrant històries en els universos de Monstruo i El Vigilante”, va afegir.La renovació de totes dues ficcions no resulta gens sorprenent. Sobretot, si es té en compte que tant l’una com l’altra han aconseguit posicionar-se entre les sèries més vistes pels usuaris de Netflix les últimes setmanes. De fet, Dahmer és la segona sèrie més vista en anglès de Netflix, només superada per Stranger Things.Aquests són els dos primers grans èxits de Murphy, creador de Glee, FeudAmerican Horror Story, des que l’any 2018 va signar un acord d’exclusivitat per crear contingut per al servei de streaming durant cinc anys per 300 milions de dòlars. Un acord en el marc del qual també ha tingut alguns fracassos com The Politician, Ratched i Hollywood.La plataforma no ha ofert detalls sobre la trama dels nous capítols d’El Vigilante, per la qual cosa queda per veure si la ficció tancarà els fronts oberts la primera temporada. Clar que també hi ha la possibilitat que tant Murphy com Brennan optin per deixar la família Brannock de costat, i convertir la sèrie en una antologia d’històries, igual com succeirà amb Monstruo.