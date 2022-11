Actualitzada 08/11/2022 a les 06:59

International Ballet Company presenta El Trencanous. Hora: 20 h.Andorra la Vella.Entrevista amb la col·laboració de Culturàlia a l’escriptora Sílvia Soler. Durant l’acte, un format que es va estrenar l’any passat i que va tenir molt èxit per la interacció amb els assistents, es parlarà de la trajectòria de l’autora i de la seva darrera obra, Nosaltres, després. La novel·la està ambientada a la Barcelona contemporània i parla sobre el pas del temps, l’amor i els daltabaixos de la vida. Hora: 19.30 h. Biblioteca comunal. Encamp.Una escola d’educació física integral per tota la família, amb l’objectiu de promoure la salut i el desenvolupament de totes les persones amb tot el seu cicle vital, des de la concepció fins a la vellesa. Amb Noemí Suriol i Carlos Prieto. Hora: 19.30 h.Escaldes-Engordany.Així és el cos nu, un cos que hem fotografiat amb els alumnes de segon curs de fotografia amb la intenció de veure aquest cos des de diferents vessants: fragmentat, en moviment, amb imatges que el vesteixen, creant noves formes, fusionant-lo amb la natura, etc.Andorra la Vella. Fins al 9 de desembre.Exposició de les obres de les artistes convidades a les XIII Jornades tèxtils i de puntaires: Montserrat Duran Muntadas, Francesca Poza, Cristina Vallejo i l’Associació de Puntaires de les Comarques de Girona.Escaldes-Engordany. Fins al 17 de novembre.Una exposició fruit del recorregut al llarg de la producció de l’artista Eve Ariza, des del seu inici fins a l’exhibició de les darreres obres inèdites.Escaldes-Engordany. Fins al 14 de gener.Nascut a Greensburg, Pennsilvània, l’any 1946, Bruce Weber és un dels fotògrafs més influents i amb més prestigi del món.La Massana. Fins al 16 de desembre.L’exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX. Artistes com ara Henri Matisse, Léonard Tsuguharu Foujita i Charles Camoin són precursors de noves tendències fruit de l’evolució de l’impressionisme.Escaldes-Engordany. Fins al 8 de gener.Exposició fotogràfica de Jame Whitlow Delano sobre els residus plàstics.Encamp. Fins al 31 de desembre.L’exposició presenta l’esperit exuberant de Victor Vasarely, artista plàstic francès d’origen hongarès (Pécs, 1906 - París, 1997), considerat el pare de l’art òptic.Andorra la Vella. Fins al 29 de gener.La mostra temporal amb què s’estrena el museu, La dona i la bicicleta, explica com aquest invent va ser un símbol i també un camp de batalla per lluitar primer per a l’emancipació femenina i, actualment, cap a la igualtat entre dones i homes.Andorra la Vella.Descobriu una de les facetes més desconegudes de la família Areny-Plandolit, la vinculació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgia, camp en què van destacar de forma prominent a escala espanyola i internacional durant la primera meitat del segle XX.Ordino. Fins al 31 d’agost.Celebracions és una veritable festa per a tots els sentits, ja que porta, a través de les diverses tradicions i festivitats, a celebrar el pas de la vida. L'exposició presenta una barreja única de colors i pinzellades, que representen diferents motius festius des d’un punt de vista abstracte.Ordino. Fins al 30 de novembre.L'associació grup de creació La Xarranca, amb l'objectiu de promocionar l'art a Andorra i els seus creadors/es, engega la tercera edició del CIRCUL'ART, projecte que permetrà gaudir a casa, a l’oficina, estament públic de quatre obres d'art, una cada trimestre.Andorra la Vella. Fins al 18 de novembre.