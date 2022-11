Adeu a 'Westworld'

Actualitzada 08/11/2022 a les 06:58

Final precipitat per a Westworld. La plataforma HBO Max ha anunciat que no gravarà més capítols de la sèrie futurista que protagonitzen Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth i Aaaron Paul. Tot i les excel·lents crítiques que va obtenir en la seva estrena l’any 2016, la popularitat de la ficció es va anar reduint a mesura que passava el temps. En aquest context, la quarta temporada, que va veure la llum el mes de juny passat, serà l’última.Per tant, la història creada per Jonathan Nolan i Lisa Joy queda inconclusa, una cosa molt poc freqüent en les produccions de HBO. La companyia està en ple procés de reestructuració i és possible que estigui donant prioritat als títols més destacats del seu catàleg, segons destaca The Hollywood Reporter.En un comunicat, HBO agraeix els mèrits aconseguits per l’equip de la sèrie: “Durant les últimes quatre temporades, Lisa i Jonah han portat els espectadors a una odissea al·lucinant, pujant el llistó a cada pas. Els estem molt agraïts, tant a ell com al seu talentós elenc, així com als productors i a l’equip, i a tots els nostres socis a Kilter Films, Bad Robot i Warner Bros. Television. Ha estat un plaer acompanyar-los en aquest viatge”, han expressat des de la plataforma de streaming nord-americana.La primera temporada de Westworld va costar 100 milions de dòlars, un pressupost altíssim per als estàndards del 2016. Aquesta xifra demostra que HBO tenia dipositades moltes esperances en el seu nou drama futurista, que va complir expectatives durant les dues primeres temporades, però que va anar perdent força les següents. El primer lliurament va ser vist per 12 milions d’espectadors, tres vegades més que el quart, el cost del qual va ascendir a 160 milions de dòlars, segons el citat mitjà.