El dia per davant és prometedor! La teva vida emocional rebrà un impuls i t'hauria d'alliberar del recent període d'incertesa que et turmentava. No podies confiar en el teu propi judici. Per difícil que això fos, el dubte deu haver servit per a alguna cosa. Potser hauries de fer servir aquesta nova claredat per resoldre les teves experiències.