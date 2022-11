'The Crown', nova era

Actualitzada 06/11/2022 a les 06:47

Netflix estrenarà aquest dimecres la cinquena temporada de The Crown, que obre una etapa nova a la plataforma de pagament. D’una banda, perquè Imelda Staunton agafa el relleu de Claire Foy i Olivia Colman en el paper de la reina Elisabet II. De l’altra, perquè serà la primera temporada a emetre’s després de la defunció de la monarca britànica, el mes de setembre passat.La mateixa actriu protagonista ha destacat com hi ha hagut “un abans i un després” marcat per la mort de la reina, tant en el desenvolupament de la sèrie com en la percepció que tindran els espectadors en veure’n els nous capítols. Staunton ha relatat com de “difícil” i de “trist” va ser tornar a posar-se en la pell d’Elisabet II després de tot el que va succeir: “Vam començar a rodar la temporada 6 el dimecres i la reina va morir el dijous, així doncs, vam deixar de gravar durant un quant temps i després ho vam reprendre. Jo vaig tornar al rodatge l’endemà del funeral”, ha revelat.“Sens dubte, va ser un moment molt trist i estrany per a tots nosaltres, sabent que havíem de continuar. No podíem parar completament. Havíem de reunir-nos i tirar endavant; així ho vam fer i ho estem fent, i és meravellós”, ha afegit en declaracions a The Wrap.Sobre la sensibilitat que tindrà la ficció en els seus nous capítols, la intèrpret londinenca recorda que el rodatge de la cinquena temporada, la pròxima en veure la llum, havia finalitzat sis mesos abans de la mort de la monarca. La pròxima, la sisena tanda d’episodis, ha estat la primera a filmar-se després de la desaparició de la reina.Jonathan Pryce, l’encarregat d’interpretar Felip d’Edimburg en les dues últimes temporades, ha assegurat que el punt de vista del públic canviarà després de tot el que ha ocorregut. “Crec que l’efecte més gran serà en l’audiència. Afectarà com percebran la temporada 5 i com la veuran”, ha afirmat al mateix mitjà i ha recordat que, després de la mort de la monarca, les xifres d’audiència de les temporades anteriors van augmentar el 150%.