La configuració astral actual podria ser descrita com una fase de crisi, encara que els esdeveniments avui no seran tristos. La comunicació és difícil per a tu. Durant molt de temps has estat esperant que els altres notin i apreciïn el teu talent, però estàs començant a sentir que se t'acaba la paciència. Aquest seria un bon dia per fer-li front als poders que s'interposen al teu camí.