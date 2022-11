‘La Massana Fogons - Cuina de tardor’

Actualitzada 06/11/2022 a les 06:48

Vine a descobrir les engrescadores propostes culinàries que els restauradors de la Massana han enllestit per a aquesta edició de la cuina de tardor de La Massana fogons.La Massana.Taller de pintura de Yokai inspirada en el quadre de Foujita. Activitat familiar. A partir de 4 anys amb reserva prèvia. Hora: 11 h i 12 h.Escaldes-Engordany.Us proposem assistir en una sortida per visitar boscos caducifolis ara que som a la tardor, veure'n els fantàstics colors i parlar dels arbres que s'hi troben. Hora: 9 h.Andorra la Vella.Exposició de les obres de les artistes convidades a les XIII Jornades tèxtils i de puntaires: Montserrat Duran Muntadas, Francesca Poza, Cristina Vallejo i l’Associació de Puntaires de les Comarques de Girona.Escaldes-Engordany. Fins al 17 de novembre.Una exposició fruit del recorregut al llarg de la producció de l’artista Eve Ariza, des del seu inici fins a l’exhibició de les darreres obres inèdites.Escaldes-Engordany. Fins al 14 de gener.Nascut a Greensburg, Pennsilvània, l’any 1946, Bruce Weber és un dels fotògrafs més influents i amb més prestigi del món.La Massana. Fins al 16 de desembre.L’exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX. Artistes com ara Henri Matisse, Léonard Tsuguharu Foujita i Charles Camoin són precursors de noves tendències fruit de l’evolució de l’impressionisme.Escaldes-Engordany. Fins al 8 de gener.Exposició fotogràfica de Jame Whitlow Delano sobre els residus plàstics.Encamp. Fins al 31 de desembre.L’exposició presenta l’esperit exuberant de Victor Vasarely, artista plàstic francès d’origen hongarès (Pécs, 1906 - París, 1997), considerat el pare de l’art òptic.Andorra la Vella. Fins al 29 de gener.La mostra temporal amb què s’estrena el museu, La dona i la bicicleta, explica com aquest invent va ser un símbol i també un camp de batalla per lluitar primer per a l’emancipació femenina i, actualment, cap a la igualtat entre dones i homes.Andorra la Vella.Descobriu una de les facetes més desconegudes de la família Areny-Plandolit, la vinculació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgia, camp en què van destacar de forma prominent a escala espanyola i internacional durant la primera meitat del segle XX.Ordino. Fins al 31 d’agost.Celebracions és una veritable festa per a tots els sentits, ja que porta, a través de les diverses tradicions i festivitats, a celebrar el pas de la vida. L'exposició presenta una barreja única de colors i pinzellades, que representen diferents motius festius des d’un punt de vista abstracte.Ordino. Fins al 30 de novembre.