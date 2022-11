Avui podeu acollir algun tipus d'activitat de grup o una reunió a casa vostra. Un nombre de persones interessants hi pot assistir. Algunes poden tenir un munt de bones idees per compartir. Aquest és un bon dia per treballar pel guany econòmic, ja sigui per a tu o per a una causa que significa molt per a tu. Si la recaptació de fons és un problema, t'haurien d'ocórrer grans plans.