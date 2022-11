Cancel·lació sorprenent

Actualitzada 05/11/2022 a les 06:44

Netflix ha decidit cancel·lar la sèrie fantàstica Destino: la saga Winx després de dues temporades d’emissió. La producció basada en l’univers Winx Club –una sèrie d’animació creada per Straffi i coproduïda per Rai Fiction i Nickelodeon i emesa en la seva major part en televisió convencional– ha vist la seva fi amb una segona entrega que ha deixat les trames dels diferents personatges a mig completar.L’anunci s’ha produït a través de les xarxes socials de la mà del showrunner Brian Young, que va comunicar amb tristesa la notícia a Instagram. “No és una notícia divertida de compartir, però Netflix ha decidit no seguir endavant amb la tercera temporada de Destino: la saga Winx”, resava l’inici de l’escrit.“Això és especialment dur perquè sé que a molts de vosaltres us encantava aquesta temporada. Estic molt orgullós de totes les persones que han treballat en la sèrie i molt feliç d’haver pogut explicar les històries que vam escriure. El nostre elenc i equip van treballar molt per crear aquest món i aquests personatges. Estic molt agraït a tots i cadascun d’ells, i a vosaltres, per veure-la”, va afegir Young.Aquestes novetats arriben un mes i mig després de l’estrena de la segona temporada, un fet que ha enxampat els fans de sorpresa, i més sabent que la sèrie es va mantenir durant cinc setmanes en el Top 10 del més vist de Netflix.Després de l’anunci de la cancel·lació, la ficció s’ha quedat sense final tancat. La trama principal, que són els orígens de Bloom, es queda completament a mig fer. En aquest sentit, la segona tanda de capítols finalitzava amb un gir que obria noves possibilitats en la història de la protagonista, que no arribarem a veure en pantalla. El mateix passa amb l’evolució de diversos personatges secundaris, que s’ha vist sobtadament truncada.