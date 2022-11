Torna 'Enola Holmes'

Actualitzada 04/11/2022 a les 06:57

La detectiu Enola Holmes està de tornada. Millie Bobby Brown interpreta una vegada més la famosa i temerària germana del llegendari Sherlock a Enola Holmes 2. La cinta d’acció i aventures, dirigida de nou per Harry Bradbeer, arriba avui a Netflix.La popular protagonista de Stranger Things es proposa tornar a conquistar fans de tot el món gràcies al seu paper com la germana petita de Sherlock Holmes. Millie és molt conscient que el personatge d’Eleven en la reeixida sèrie de Netflix va canviar la seva vida per sempre. “Diria que Netflix és el meu amulet de la sort. Estic molt agraïda per les oportunitats que m’han donat i la confiança que han dipositat en mi”, va manifestar l’actriu durant una entrevista concedida a Culturaocio.com.La jove assegura que sempre s’ha sentit estimada i protegida treballant en projectes de la plataforma de streaming, i en el cas d’Enola Holmes posa en relleu que s’identifica força amb el personatge, sobretot amb “el seu humor sarcàstic”. A més, el seu pare, Robert Brown, així com la seva germana Paige són dos dels productors del film. “Va ser increïble poder treballar amb la família. Sempre compto amb el seu suport i amor infinits”, afirma.A Enola Holmes 2, la protagonista, que acaba de resoldre amb èxit el seu primer cas, segueix els passos del seu cèlebre germà (interpretat novament per Henry Cavill), i funda la seva pròpia agència. Però aviat descobreix que la vida d’una detectiu privada no és tan fàcil com sembla. Resignada a acceptar la crua realitat, està a punt d’abaixar la persiana quan li proposen investigar una desaparició. El cas resultarà molt més enigmàtic de l’esperat, i Enola es veurà llançada a un nou i perillós món. Mentre es forja una conspiració letal, la detectiu haurà de recórrer als seus amics, i al mateix Sherlock, per poder desentranyar el misteri.