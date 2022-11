Potser et demanen comptes per alguna cosa del que no et vas poder ocupar de manera adequada. Avui hi ha una sensació meravellosament expansiva que hauries d'aprofitar. No deixis que els detalls t'atrapin gaire. No deixis que el que vas fer malament t'aclapara. Hi ha moltes coses meravelloses per celebrar. Per què fer-les malbé per nimietats?