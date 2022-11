Les coses aniran cada cop millor a mesura que el dia avanci. Una energia tolerant i sensible domina lambient. Serà més fàcil per a tu ser fidel a la teva persona. Les teves qualitats amoroses s'accentuen. Pots tenir la temptació de comprar aliments i cuinar un menjar meravellós per a tu i altres. Estàs feliç per obrir els braços i oferir la teva hospitalitat.