Pot ser difícil de centrar-se. El truc és no prendre's res massa emocionalment. Mantingues l'optimisme i no et frustris massa si et sembla que no pots trobar les eines per arribar tan profund com desitges. La teva productivitat pot augmentar si veus tots els problemes com un en comptes de tractar de penetrar profundament en un en particular.