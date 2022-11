Les sèries del mes (II)

Actualitzada 02/11/2022 a les 06:51

Un detectiu (James Nesbitt) investiga la mort de la seva filla, de la qual portava temps distanciat. Cadascun dels vuit episodis de la sèrie se centra en un sospitós que és interrogat. Aquest frenètic thriller policíac és una adaptació britànica –creada per Matt Baker i dirigida per Dries Vos– de la sèrie danesa Cara a cara.Sèrie futurista, amb capítols de mitja hora, que aborda temes relacionats amb els adolescents a través del prisma de la ciència-ficció, i amb les conseqüències de l’ús de la tecnologia com a teló de fons. Amb una estructura d’antologia, cada episodi compta amb personatges, història i escenaris diferents.Música, drogues, festes i accidents són els ingredients d’aquesta sèrie que recrea l’escena denominada La ruta del bakalao a la València dels anys 80 i principi dels 90. El repartiment de la ficció està encapçalat per Àlex Monner, Claudia Salas, Ricardo Gómez, Elisabet Casanovas i Guillem Barbosa.La nova sèrie històrica de misteri dels creadors de Dark compta amb un repartiment internacional que inclou l’espa­nyol Miguel Bernardeau. A través de vuit episodis, la trama segueix les circumstàncies que envolten el viatge d’un vaixell d’immigrants europeus cap Amèrica.Tot just s’acaba d’anunciar el rodatge de la setena temporada d’aquesta exitosa sèrie, amb el fitxatge estrella de Maribel Verdú. De moment, però, arriba aquest sisè lliurament de la ficció creada per Carlos Montero i Darío Madrona, que segueix les intenses vides d’un grup d’alumnes d’un exclusiu col·legi privat, davant un nou curs acadèmic i nous misteris per resoldre.