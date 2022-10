Crònica d'una època

Actualitzada 31/10/2022 a les 07:31

Movistar Plus+ estrena avui This England, la sèrie protagonitzada per Kenneth Branagh que relata els tumultuosos primers mesos de Boris Johnson com a primer ministre del Regne Unit, en un context marcat, entre altres qüestions, per l’impacte de la primera onada del coronavirus. Sens dubte, es tracta d’un dels grans llançaments de la plataforma per a aquesta tardor.El drama d’Sky Original, coescrit i dirigit per Michael Winterbottom, mostra, al llarg de sis capítols, com el primer ministre va gestionar la pandèmia de la Covid-19, el Brexit i la seva vida personal, on la controvèrsia i els escàndols van fer part de la quotidianitat. El repartiment de la sèrie el completen Ophelia Lovibond (com la seva esposa, Carrie Symonds), Simon Paisley Day (en el paper de Dominic Cummings), Andrew Buchan (l’exministre de Sanitat, Matt Hancock) i James Corrigan (en el paper de l’estrateg polític Isaac Levido), entre altres.Els esdeveniments interns del Govern britànic s’entrellacen amb diverses històries, entre les quals hi ha la tasca d’experts i científics per contenir l’avenç del virus i la feina de metges, infermeres i treballadors de residències per protegir el conjunt de la ciutadania. La sèrie es basa també en els testimonis d’aquests col·lectius.Winterbottom ha definit així la sèrie: “La primera onada de la pandèmia de la Covid-19 serà recordada per sempre. Un moment en el qual el país es va unir per lluitar contra un enemic invisible. Una època en la qual la gent era més conscient que mai de la importància de la comunitat. La nostra sèrie entrellaça innombrables històries reals, des de Boris Johnson fins a persones que van ser en primera línia a tot el país, els esforços de científics, metges, treballadors de residències d’ancians i legisladors que van lluitar per protegir-nos del virus”, des-taca.