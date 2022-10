Castanyada popular a Encamp i al Pas de la Casa

Actualitzada 31/10/2022 a les 07:32

Encamp i el Pas de la Casa celebraran la Castanyada repartint paperines de castanyes fins a acabar les existències. No quedis sense la teva paperina! Les castanyes es repartiran a partir de les 19 h a la plaça de Sant Miquel d'Encamp i a la plaça de l'Església del Pas de la Casa.17 h. Taller Fem volar escombres i les aparquem. Plaça Major.18.30 h. Duo Làser. Repartiment de castanyes.Ordino.De 19.30 h a 24 h. Túnel Terrorífic.21 h DJ Richy Vuelcom. Plaça de les Fontetes de la Massana.Activitat en anglès sobre un pallasso que es fa amic d’un tren, cosa que genera situacions molt divertides. Música, màgia, titelles i humor per treballar conceptes bàsics d’anglès.Hora: 17 h. Biblioteca Comunal Universitària. Sant Julià de Lòria.Gaudeix d’una nit terrorífica, amb Happy Hour i la millor cervesa artesanal de 18 h a 20 h, un sopar de mort i música en directe.Cervesa de regal per als qui hi vagin disfressats! Hora: 20.30 h. Blót. Canillo.Caio Ferraz, violinista versàtil, toca clàssic i electrònic i versiona cançons pop. En aquesta ocasió anirà acompanyat pel DJ Richy Vuelcom. Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.EXPOSICIONS‘Monstres fangtàstics’L’Escola d’Art convida a veure el món imaginari de Jonathan Rodríguez, alumne del taller de ceràmica que desplega el seu vessant artístic creant una col·lecció de petits monstres, els quals destil·len una gran originalitat en la forma i ens sedueixen amb la seva mirada graciosa, carregada d’humor. Centre Cultural la Llacuna. Andorra la Vella.Fins al 31 d’octubre.XIII Jornades tèxtils i de puntaires i alumnes del taller tèxtil i de vidreExposició de les obres de les artistes convidades a les XIII Jornades Tèxtils i de Puntaires: Montserrat Duran Muntadas, Francesca Poza, Cristina Vallejo i l’Associació de Puntaires de les Comarques de Girona. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 17 de novembre.‘Affatus’Una exposició fruit del recorregut al llarg de la producció de l’artista Eve Ariza, des del seu inici fins a l’exhibició de les darreres obres inèdites. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 14 de gener.‘Bruce Weber: Turn to the light’Nascut a Greensburg, Pennsilvània, l'any 1946, Bruce Weber és un dels fotògrafs més influents i amb més prestigi del món. Galeria Alta. La Massana. Fins al 16 de desembre.‘Made in Paris: La generació de Matisse, Lagar i Foujita’L’exposició vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX. Artistes com ara Henri Matisse, Léonard Tsuguharu Foujita i Charles Camoin són precursors de noves tendències fruit de l’evolució de l’impressionisme. Museu Thyssen. Escaldes-Engordany. Fins al 8 de gener.