Si trobes que les teves companyies són una mica pesades, avui és el dia per treure'ls de la complaença. Podeu gaudir experimentant amb una mica de malícia. Per exemple, com reaccionaria la gent propera a tu si fessis cas omís de certs tabús socials, com parlar obertament sobre sexe? Com que sents comoditat amb el tema, per què no et diverteixes estirant els límits del convencional?