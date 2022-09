Encamp en Clau de Llum: Videomapatge

Actualitzada 01/09/2022 a les 07:14

Concert de Billy Boopy’s Boom, banda de rockabilly dins del cicle Sabors d’estiu, un espai de gastronomia i música en una de les zones artístiques i patrimonials de la parròquia.Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.Sessió d’organic house per desconnectar. T’esperem a l’IQOS Lounge, un lloc ple d’artistes incombustibles i experiències úniques.Hora: 19.30 h.Andorra la Vella.Actuació en directe de Patxi Leiva. Activitat gratuïta. Entrada limitada.Hora: de 20.30 h a 22 h.Escaldes-Engordany.La llegenda és una narració de fets sobrenaturals, naturals o una combinació d’ambdós que es transmet de generació en generació. Les llegendes de l’estany d’Engolasters, del Buner d’Ordino, de la lluita de Setúria... Un tastet de la nostra memòria oral per als més petits de casa.Hora: a les 19 h i a les 20 h.La Massana.Un projecció en forma de videomapatge impactant que transformarà la façana en diferents escenaris i transportarà l’espectador a diferents situacions, moments, vivències i experiències.Hora: de 22 h a 23 h.Encamp.Primeres jornades de bruixeria d’Andorra fins al 3 de setembre.Sant Julià de Lòria.Els anys cinquanta recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, escollits per evocar el cobejat somni de la dècada.Escaldes-Engordany.Fins al 13 de setembre.Dotze pintures treballades amb acrílics sobre llenç i una mica de pastel, paisatges i elements de la fisonomia andorrana que sovint s’hi reconeixen i altres vegades no, i que tenen la voluntat de fer reflexionar el públic sobre la importància que donem als elements urbans i totèmics per sobre de la natura.Encamp.Fins al 30 de setembre.Exposició retrospectiva de l’obra de Francesc Galobardes Carbonell dels paisatges de la parròquia de Canillo. Tots el olis exposats estan realitzats amb la tècnica d’espàtula.Fins al 30 de setembre.Nascut a Greensburg, Pennsilvània, l’any 1946, Bruce Weber és un dels fotògrafs més influents i amb més prestigi del món.La Massana.Fins al 16 de desembre.