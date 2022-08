Connecta amb la força estabilitzadora del dia. És important que mantinguis almenys un peu a terra, perquè les emocions fortes i intenses tendeixen a tractar de prendre el control. Aquest és un bon moment per fer les coses amb passió. No et continguis. Feu el que feu avui, ho heu de donar tot o res. No hi ha lloc per a mitges tintes.