Just quan et sents bé i tens un pla sòlid, alguna cosa o algú hi pot intervenir per aigualir-te la festa. Podries tenir la sensació que avui estàs fent un pas endavant i dos passos enrere. Potser hi ha un sentiment de dubte entrant en escena. Tracta de no deixar que aquestes energies molestes i restrictives t'aturin. Tingues confiança en les teves habilitats.



Escorpí