El guateque-ritmes capital musical

Actualitzada 30/08/2022 a les 07:44

Format a Barcelona al 2012 per 5 músics experimentats, amb el propòsit de fer un viatge emocional als anys 60-70, ballant i gaudint de cançons reconegudes per tothom, transportant el públic a moments inoblidables. Hora: 19.30 h.Andorra la Vella.Concert de la banda de rock-and-roll Violentos, que combina un so contundent amb unes lletres carregades de sentit de l’humor i crítica àcida, amb uns directes tan vibrants com divertits! Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.S’organitza un circuit de jocs de cucanyes fent participar tots els nens i nenes, joves i públic familiar. Qualsevol ésser humà, independentment del lloc d’origen, té tendència a jugar-hi de forma natural i espontània. Hora: de 17.30 a 18.30 h.Encamp.Es tracta d’una projecció en forma de videomapatge sobre la façana de la església de Sant Pere del Pas de la Casa, per a totes les edats. El videomapatge anirà acompanyat per una veu en off que relatarà de manera poètica la història de l’indret.Hora: de 22 a 23.30 h.Encamp.Mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.Escaldes-Engordany. Fins al 10 de setembre.Un homenatge al poeta català format pels 26 haikus que va escriure per Abcedari, una joia solidària juntament amb la interpretació de 26 artistes i 26 escriptors contemporanis.Andorra la Vella. Fins a l’11 de setembre.Els anys 50 recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, escollits per evocar el cobejat somni de la dècada.Escaldes-Engordany.Fins al 13 de setembre.Dotze pintures treballades amb acrílics sobre llenç i una mica de pastel, paisatges i elements de la fisonomia andorrana que sovint s’hi reconeixen i altres vegades no, i que té la voluntat de fer reflexionar el públic sobre la importància que donem als elements urbans i totèmics per sobre de la natura.Encamp.Fins al 30 de setembre.Exposició retrospectiva de l’obra de Francesc Galobardes Carbonell dels paisatges de la parròquia de Canillo. Tots el olis exposats estan realitzats amb la tècnica d’espàtula.Fins al 30 de setembre.Nascut a Greensburg, Pennsilvània, l’any 1946, Bruce Weber és un dels fotògrafs més influents i amb més prestigi del món.La Massana.Fins al 16 de desembre.