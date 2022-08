Així serà el nou Netflix

Actualitzada 30/08/2022 a les 07:17

Fa uns mesos es coneixia, acompanyada d’un massiu rebuig, la notícia que Netflix planejava llançar un nou tipus de subscripció més barata a canvi d’incloure publicitat en l’emissió dels continguts. S’ha conegut ara el preu que tindrà aquesta nova modalitat, una dada que podria canviar l’opinió d’alguns usuaris sobre el tema. A més, Bloomberg ha comunicat que aquesta subscripció estarà disponible durant l’últim trimestres de l’any en, almenys, sis països. La resta del món haurà d’esperar al 2023.Després de les crítiques dades econòmiques i la pèrdua d’usuaris, Netflix va decidir aliar-se amb Microsoft per posar en marxa una subscripció amb anuncis que, segons han informat al citat mitjà, tindrà un cost d’entre set i nou dòlars al mes, la meitat del que costa l’actual subscripció més popular sense anuncis (15,49 dòlars). Una altra dada rellevant és que encara que les produccions pròpies de Netflix estan salvades, no tots els continguts arribaran a l’opció més econòmica, perquè tindrà una llista de continguts més reduïda.La idea és que apareguin uns quatre minuts de publicitat per hora, la mateixa quantitat que preveu Disney+ per al seu pla amb anuncis. Els espots apareixeran abans i durant el visionat dels continguts, però no després. A més, l’empresa ha declarat que els anuncis no seran gaire personalitzats, sinó que la majoria d’usuaris veuran els mateixos, i que aniran variant.