‘Escape Caravana: Qui va matar el meu conill?’

Actualitzada 29/08/2022 a les 07:14

Qui ha matat el meu conill? Aquesta és la pregunta que tothom es fa. El públic haurà de resoldre aquest misteri fent ús del seu enginy. Hora: de 17h a 20 h.Sant Julià de Lòria.Una vetllada musical inspirada en sons dels anys 80. Jaqui Lin presentarà en directe el seu primer àlbum de debut, Mirando al cielo. Hora: 20 h.Sant Julià de Lòria.A wamba balouba BALAMBAMBÚ. Així comença el nou espectacle d’animació de la Pentina, i no us penseu que hi haurà moments més relaxats, no... Rock&Roll, ska, rumba catalana, salsa, samba i molt més. Hora: 19 h. AAndorra la Vella.Concert de Sunset Dreams en què versionaran, de manera íntima i acústica, les cançons més romàntiques d’ara i d’abans.Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.A la Gran Ludoteca de Jocs Tradicionals trobem espais de jocs amb jocs d'avui, ahir i sempre presentats en format tradicional.Hora: d’11h a 12.30h.Encamp.Mostra una de les tendències musicals més innovadores de la segona meitat del segle XX: la música gràfica.Escaldes-Engordany. Fins al 10 de setembre.Un homenatge al poeta català format pels 26 haikus que va escriure per a Abcedari, una joia solidària, juntament amb la interpretació de 26 artistes i 26 escriptors contemporanis.Andorra la Vella. Fins a l’11 de setembre.Els anys 50 recuperen l’alta costura i París com la capital de la moda: espectaculars vestits de nit i accessoris de l’edat d’or de l’alta costura francesa, triats per evocar el cobejat somni de la dècada.Escaldes-Engordany. Fins al 13 de setembre.Dotze pintures treballades amb acrílics sobre llenç i una mica de pastel, paisatges i elements de la fisonomia andorrana que sovint s’hi reconeixen i altres vegades no, i que té la voluntat de fer reflexionar el públic sobre la importància que donem als elements urbans i totèmics per sobre de la natura.Encamp. Fins al 30 de setembre.Exposició retrospectiva de l’obra de Francesc Galobardes Carbonell dels paisatges de la parròquia de Canillo. Tots els olis exposats han estat fets amb la tècnica d’espàtula. Canillo. Fins al 30 de setembre.Nascut a Greensburg, Pennsilvània, l'any 1946, Bruce Weber és un dels fotògrafs més influents i amb més prestigi del món.La Massana.Fins al 16 de desembre.